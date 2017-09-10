Болельщики "Зенита" посвятили баннер годовщине начала блокады Ленинграда

Болельщики "Зенита" перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Динамо" вспомнили о годовщине начала блокады Ленинграда. На фанатском секторе появился баннер со строчкой из "Ленинградской поэмы" Ольги Берггольц – "Сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам".

Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В 2017 году с момента начала блокады Ленинграда исполнилось 76 лет.