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14:15 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Зенита" посвятили баннер годовщине начала блокады Ленинграда

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Болельщики "Зенита" перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Динамо" вспомнили о годовщине начала блокады Ленинграда. На фанатском секторе появился баннер со строчкой из "Ленинградской поэмы" Ольги Берггольц – "Сто двадцать пять блокадных грамм, с огнем и кровью пополам".

Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В 2017 году с момента начала блокады Ленинграда исполнилось 76 лет. 

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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spetrov

Молодцы. Не забывают.

14:45