Болельщики "Зенита" – Кержакову: "Легенда №11"

Перед матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" проходит церемония чествования экс-игрока сине-бело-голубых Александра Кержакова. Болельщики устроили красочный перфоманс, вывесив баннер "Легенда №11". Также футболист выступил в роли "заводилы" трибун.
Напомним, что 34-летний Кержаков завершил карьеру этим летом и перешел на административную должность в академии "Зенита".
Легенда №11. pic.twitter.com/AOjIzdjRRh– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 августа 2017 г.
Бомбардира провожают. До мурашек! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/fIBOFHs7st– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
"Это стольный град..."– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 августа 2017 г.
Солирует Александр Кержаков. #ЗенитСпартак pic.twitter.com/8YVmFcUFOU