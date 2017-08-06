19:11 6 августа | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Зенита" – Кержакову: "Легенда №11"


Перед матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" проходит церемония чествования экс-игрока сине-бело-голубых Александра Кержакова. Болельщики устроили красочный перфоманс, вывесив баннер "Легенда №11". Также футболист выступил в роли "заводилы" трибун.

Напомним, что 34-летний Кержаков завершил карьеру этим летом и перешел на административную должность в академии "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий