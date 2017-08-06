18:40 6 августа | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Зенита" и "Спартака" подрались возле стадиона

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Возле стадиона "Санкт-Петербург" состоялась стычка фанатов "Зенита" и "Спартака" в преддверии матча 4-го тура чемпионата России, сообщает "Р-Спорт". Инцидент произошел недалеко от фонтана в парке перед ареной. Небольшую стычку быстро локализовали сотрудники МВД. Проходившие рядом болельщики гостей постарались успокоить агрессивно настроенных поклонников красно-белых.

Это не первый инцидент, произошедший перед матчем. Чуть раньше сотрудники ОМОНа атаковали группу фанатов "Спартака".

Матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

результаты опроса
30504 чел.
Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170806/1123879428.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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199

Быдло-фанаты и те и другие.

19:41 6 августа