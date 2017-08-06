Болельщики "Зенита" и "Спартака" подрались возле стадиона

Возле стадиона "Санкт-Петербург" состоялась стычка фанатов "Зенита" и "Спартака" в преддверии матча 4-го тура чемпионата России, сообщает "Р-Спорт". Инцидент произошел недалеко от фонтана в парке перед ареной. Небольшую стычку быстро локализовали сотрудники МВД. Проходившие рядом болельщики гостей постарались успокоить агрессивно настроенных поклонников красно-белых.

Это не первый инцидент, произошедший перед матчем. Чуть раньше сотрудники ОМОНа атаковали группу фанатов "Спартака".

Матч "Зенит" – "Спартак" состоится сегодня, 6 августа. Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.