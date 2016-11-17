Болельщики "Зенита" бесплатно посетят гостевой матч с "Краснодаром"

Руководство "Краснодара" приняло решение о том, что клуб предоставит болельщикам "Зенита" бесплатные билеты для посещения гостевого сектора в матче 15-го тура чемпионата России, который состоится 27 ноября, сообщает пресс-служба "Краснодара". Данное решение продиктовано тем, что поклонники команды из Санкт-Петербурга "последние несколько лет воздерживались от использования ненормативной лексики и пиротехники, поддерживая на стадионе атмосферу праздника и дружеского боления".

"Выдача бесплатных билетов на матч с "Зенитом" будет производиться в день игры на территории стадиона "Краснодар" в присутствии представителей службы безопасности клуба и фан-клуба "Зенита" и начнется за полтора часа до стартового свистка – в 17:30 по местному времени. Для того, чтобы получить билет, необходимо предъявить действующий сезонный абонемент на "Петровский" или паспорт с регистрацией в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Соперники встретятся в матче 15-го тура чемпионата России 27 ноября. В 14-м туре "Краснодар" примет "Урал", а "Зенит" сыграет с "Крыльями Советов".