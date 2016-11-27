16:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики выбежали на поле после матча "Крылья" – "Томь" в Самаре

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Несколько болельщиков выбежали на поле в Самаре после финального свистка в матче 15-го тура премьер-лиги "Крылья Советов""Томь" (3:0). Проведение встречи было под вопросом из-за сильного снегопада в Самаре, но в итоге официальные лица дали разрешение на проведение игры.

Двое из фанатов подбежали к полузащитнику "Крыльев" Йоану Молло, который в этом поединке оформил дубль. Одного из них попытался задержать сотрудник безопасности, но болельщик начал сопротивляться, на поле возникла потасовка. После того как на помощь к болельщику присоединился еще один фанат, футболисты "Крыльев" начали разнимать болельщика и сотрудника безопасности.

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