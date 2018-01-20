Болельщики выберут символическую сборную "Краснодара" за десятилетие

Болельщики примут участие в выборе символической сборной "Краснодара" за десятилетие. Как сообщает официальный сайт клуба, 21 января будет открыта серия опросов по определению игроков сборной, которая будет составлена по схеме, по которой "быки" играли на протяжении этого времени – 1-4-3-3.

Голосование по каждой позиции будет продолжаться в течение трех дней. В семи амплуа можно будет проголосовать за одного номинанта, в двух (центральный защитник и центральный полузащитник) – за двоих.

Отмечается, что некоторые игроки могут быть номинированы на два различных амплуа. В случае, если такой футболист становится победителем в первой своей номинации, из голосования по второй он автоматически исключается.

С 21 января начнется голосование за выбор вратаря символической сборной "Краснодара".