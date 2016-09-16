08:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики встретились с новичками "Крыльев"

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"Крылья Советов" провели представление новичков команды, сообщает официальный сайт клуба.  В презентации участвовали Максим Павлов, Сергей Ткачев, Евгений Башкиров, Кристиан Паскуато, Джерри Мбакогу, Вячеслав Зинков, Тимофей Маргасов и вновь подписавший контракт с командой Йоан Молло. Более 300 фанатов "Крыльев" смогли пообщаться с новичками, сфотографироваться и взять автограф. Встреча продолжалась более двух часов. Финансовый директор клуба Игорь Поваров пригласил всех присутствующих на матч 7-го тура чемпионата России против ЦСКА, который состоится 18 сентября.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14089

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КОММЕНТАРИИ (1)
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акробат

жаль, что у нас и на стадион ходит примерно такое же количество болельщиков. будем надеяться, что на цска придет побольше - картошку вроде все уже выкопали.

08:50

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