Болельщики возмущены, что участников нападения на топ-менеджера "Метростроя" называют фанатами "Спартака"

Петербургские болельщики "Спартака"​ заявили, что участники избиения топ-менеджера компании "Метрострой" Максима Кузнецова не связаны с фанатами московского клуба, сообщает "Фонтанка". Нападение на Кузнецова произошло вечером 23 ноября. Его избили двое мужчин 20 и 37 лет, в СМИ их называли болельщиками "Спартака".

"Петербургские болельщики "Спартака" с сожалением и возмущением воспринимают тот факт, что участников нападения на сотрудника "Метростроя" Максима Кузнецова в сообщениях СМИ характеризуют как "фанатов "Спартака". Несмотря на то, что один из нападавших действительно в частном порядке общался с некоторыми представителями организованных движений "красно-белых", этим его причастность к фанатским кругам ограничивается. Считать его в полной мере болельщиком и тем более фанатом нельзя.

В так называемом объединении "Застава" никто, кроме него самого, не состоял. Болельщики "Спартака" в Петербурге осуждают нападавшего и призывают не ассоциировать его с фанатскими объединениями", – говорится в заявлении фанатов.

По их словам, напавший на топ-менеджера "Метростроя" молодой человек не был замечен ни на домашних, ни на выездных играх команды и практически не участвовал в мероприятиях болельщиков.