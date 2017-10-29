14:39 | Футбол — РФПЛ

Болельщики устроили игрокам "Локомотива" пиротехническое шоу перед игрой с "Зенитом". Видео

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Болельщики "Локомотива", провожая игроков на матч 15-го тура чемпионата России против "Зенита", устроили пиротехническое шоу. Перед входом футболистов в автобус фанаты подожгли несколько файеров. 

Напомним, матч "Зенит" - "Локомотив" состоится сегодня, 29 октября. Начало встречи - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ну фсё, теперь точно победят.

14:50