18:38 | Футбол — РФПЛ

Болельщики устроили драку из-за флага на матче "Краснодар" - "Амкар"

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По ходу матча 6-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Амкаром" (1:1) на трибунах стадиона произошла потасовка между болельщиками. Инцидент произошел между фанатами на фан-секторе, сообщает "Живая Кубань".

Отмечается, что драка началась из-за флага, который мешал обзору обычным болельщикам. Несколько человек пытались отобрать его, из-за чего началась потасовка. Стюарды вмешались, после чего нарушителей порядка вывели со стадиона.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Нечего людям мешать футбол смотреть! А флаг надо было засунуть в ... тому, кто им размахивал и людям мешал! Ходил бы потом гордо как павлин.

18:55