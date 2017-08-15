Болельщики устроили драку из-за флага на матче "Краснодар" - "Амкар"

По ходу матча 6-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Амкаром" (1:1) на трибунах стадиона произошла потасовка между болельщиками. Инцидент произошел между фанатами на фан-секторе, сообщает "Живая Кубань".

Отмечается, что драка началась из-за флага, который мешал обзору обычным болельщикам. Несколько человек пытались отобрать его, из-за чего началась потасовка. Стюарды вмешались, после чего нарушителей порядка вывели со стадиона.