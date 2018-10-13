Болельщики "Урала" признали Годзюра лучшим игроком сентября

🐝Голкипер #ФКУрал Ярослав #Годзюр был признан болельщиками лучшим игроком сентября. В награду вратарь получил Шмеля ручной работы. О том, что думают об игре Ярослава болельщики, и что произошло с предыдущими шмелями в коллекции - в нашем репортаже.

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