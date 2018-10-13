19:57 13 октября | Футбол — РПЛ

Болельщики "Урала" признали Годзюра лучшим игроком сентября

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Вратарь "Урала"  Ярослав Годзюр был признан болельщиками лучшим игроком сентября, информирует официальный Твиттер екатеринбургского клуба. 33-летний голкипер получил в подарок шмеля ручной работы. 

В текущем сезоне Годзюр провел 10 игр за "Урал" и пропустил 17 голов.

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