10:15 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Урала" признали Араторе лучшим игроком матча с "Енисеем"

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Болельщики "Урала" признали полузащитника Марко Араторе лучшим игроком матча 8-го тура РПЛ против "Енисея" (2:1), информирует официальный сайт "шмелей". 27-летний швейцарец в этой встрече отметился результативной передачей.

Отмечается, что Араторе впервые был признан лучшим футболистом в отдельном матче. 

Хавбек перешел в "Урал" 13 августа 2018 года. Он принял участие в 4 матчах за "шмелей" и отметился двумя голевыми передачами.

"Урал" после 8 туров занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 8 очков.

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Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/marko-aratore-luchshij-igrok-urala-v-matche-s-eniseem

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