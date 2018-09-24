Болельщики "Урала" признали Араторе лучшим игроком матча с "Енисеем"

Болельщики "Урала" признали полузащитника Марко Араторе лучшим игроком матча 8-го тура РПЛ против "Енисея" (2:1), информирует официальный сайт "шмелей". 27-летний швейцарец в этой встрече отметился результативной передачей.

Отмечается, что Араторе впервые был признан лучшим футболистом в отдельном матче.

Хавбек перешел в "Урал" 13 августа 2018 года. Он принял участие в 4 матчах за "шмелей" и отметился двумя голевыми передачами.

"Урал" после 8 туров занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 8 очков.

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