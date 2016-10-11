Болельщики "Урала" подарили вязаного шмеля Павлюченко

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко был признан лучшим игроком команды в сентябре. В честь этого события болельщики клуба вручили форварду вязаного шмеля ручной работы.

В прошедшем месяце 34-летний футболист принял участие в трех матчах чемпионата России, в которых отличился двумя голами.