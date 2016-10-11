19:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Урала" подарили вязаного шмеля Павлюченко

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Нападающий "Урала" Роман Павлюченко был признан лучшим игроком команды в сентябре. В честь этого события болельщики клуба вручили форварду вязаного шмеля ручной работы.

В прошедшем месяце 34-летний футболист принял участие в трех матчах чемпионата России, в которых отличился двумя голами.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

БОЛЕЛЬЩИКИ "УРАЛА" ПОДАРИЛИ ВЯЗАНОГО ШМЕЛЯ ПАВЛЮЧЕНКО. Теперь Роману надо оседлать этого ШМЕЛЯ и ВПЕРЁД забивать голы на радость уральским болельщикам! Подарки надо отрабатывать ГОЛАМИ! ЖДЁМ-С!

19:34

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