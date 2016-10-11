Нападающий "Урала" Роман Павлюченко был признан лучшим игроком команды в сентябре. В честь этого события болельщики клуба вручили форварду вязаного шмеля ручной работы.
В прошедшем месяце 34-летний футболист принял участие в трех матчах чемпионата России, в которых отличился двумя голами.
Сегодня болельщики подарили шмеля Роману Павлюченко https://t.co/HuDQgoI9SM pic.twitter.com/62vRCsumSX– ФК Урал (@FCURAL) 11 октября 2016 г.
Platinum1991
БОЛЕЛЬЩИКИ "УРАЛА" ПОДАРИЛИ ВЯЗАНОГО ШМЕЛЯ ПАВЛЮЧЕНКО. Теперь Роману надо оседлать этого ШМЕЛЯ и ВПЕРЁД забивать голы на радость уральским болельщикам! Подарки надо отрабатывать ГОЛАМИ! ЖДЁМ-С!
19:34