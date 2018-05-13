Болельщики "Уфы" прорвались на поле после матча с "Тосно". Видео

Более десятка фанатов "Уфы" выбежали на поле стадиона "Нефтяник" после домашнего матча 30-го тура чемпионата России с "Тосно" (5:0), таким образов решив разделить радость от победы вместе с командой. Болельщики вели себя доброжелательно, обнимая футболистов уфимского клуба. При этом некоторые из фанатов были остановлены стюардами арены. (Дмитрий СИМОНОВ)
"Уфа" заняла шестое место в чемпионате России, дающее право стартовать во втором отборочном раунде Лиги Европы сезона-2018/19. Для того чтобы стать участником турнира, клубу осталось получить лицензию УЕФА.
Прорыв фанатов на поле в Уфе. Все в целом закончилось мирно pic.twitter.com/12HZyrKb1R– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 13 мая 2018 г.
Коуч07
Урод блин, отпусти парня. Смысл не пускать его одного?
16:40