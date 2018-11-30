Болельщики "Уфы" признали Сысуева лучшим игроком в ноябре

Нападающий "Уфы" Дмитрий Сысуев признан лучшим игроком "горожан" в ноябре по верссии болельщиков, информирует официальный Твиттер клуба. Приз зрительских симпатий получил защитник Игорь Дивеев.

В текущем сезоне Сысуев провел 14 матчей за "Уфу", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Дивеев принял участие в 3 встречах.

"Уфа" занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков после 15 туров. Следующий матч "горожане" проведут против "Анжи" 1 декабря.

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