22:49 30 ноября | Футбол — РПЛ

Болельщики "Уфы" признали Сысуева лучшим игроком в ноябре

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Нападающий "Уфы"  Дмитрий Сысуев признан лучшим игроком "горожан" в ноябре по верссии болельщиков, информирует официальный Твиттер клуба. Приз зрительских симпатий получил защитник Игорь Дивеев.

В текущем сезоне Сысуев провел 14 матчей за "Уфу", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Дивеев принял участие в 3 встречах. 

"Уфа" занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 14 очков после 15 туров. Следующий матч "горожане" проведут против "Анжи" 1 декабря.

Анжи - Уфа

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