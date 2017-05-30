Болельщики "Уфы" признали Стоцкого лучшим игроком мая

Болельщики "Уфы" назвали полузащитника Дмитрия Стоцкого лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт уфимцев. По итогам голосования он набрал 26,7 процента голосов. Второе место занял нападающий Кехинде Фатаи, третье – защитник Александр Сухов.

В мае Стоцкий провел четыре встречи в чемпионате России и отличился двумя забитыми голами.