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Болельщики "Уфы" признали Стоцкого лучшим игроком мая

Болельщики "Уфы" назвали полузащитника Дмитрия Стоцкого лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт уфимцев. По итогам голосования он набрал 26,7 процента голосов. Второе место занял нападающий Кехинде Фатаи, третье – защитник Александр Сухов.

В мае Стоцкий провел четыре встречи в чемпионате России и отличился двумя забитыми голами.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4204-dmitrij-stotskij-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-mae-po-versii-bolelshchikov

Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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