Болельщики "Уфы" признали Кехинде Фатаи лучшим игроком команды в октябре

Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи признан болельщиками лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный сайт клуба. Нигерийский форвард набрал 35% голосов по итогам опроса.

Второе место занял вратарь "Уфы" Андрей Лунев, за которого проголосовали 19,2% респондентов. Тройку лучших в октябре замкнул еще один нападающий из Негерии Сильвестр Игбун (18,8% голосов).

В октябре Фатаи провел 4 матча в составе уфимской команды, сумев отметиться голами в ворота "Амкара" (1:1) и "Арсенала" (2:0).