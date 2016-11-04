20:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Уфы" признали Кехинде Фатаи лучшим игроком команды в октябре

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Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи признан болельщиками лучшим игроком команды в октябре, сообщает официальный сайт клуба. Нигерийский форвард набрал 35% голосов по итогам опроса.

Второе место занял вратарь "Уфы" Андрей Лунев, за которого проголосовали 19,2% респондентов. Тройку лучших в октябре замкнул еще один нападающий из Негерии Сильвестр Игбун (18,8% голосов).

В октябре Фатаи провел 4 матча в составе уфимской команды, сумев отметиться голами в ворота "Амкара" (1:1) и "Арсенала" (2:0).

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/3663-kekhinde-fatai-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-oktyabre-po-versii-bolelshchikov

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