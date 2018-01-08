09:36 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Уфы" признали Беленова лучшим игроком в первой части сезона


Пресс-служба "Уфы" сообщила об итогах голосования болельщиков по выбору лучшего футболиста клуба в первой части сезона-2017/18. Победу в опросе одержал вратарь Александр Беленов, который набрал 44,4 процента общих голосов.

Второе место в опросе занял нападающий Силвестр Игбун – 31,7 процента. Замкнул тройку лучших игроков первой части сезона Дмитрий Стоцкий, набрав – 17,6 процента. 

После 20 туров "Уфа" занимает 6-е место, в активе команды 27 очков.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4751-aleksandr-belenov-luchshij-igrok-fk-ufa-pervoj-chasti-sezona

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