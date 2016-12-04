Болельщики "Терека" смогут бесплатно посетить матч с "Локомотивом"

На матч 17-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Терек" железнодорожники выделили для болельщиков грозненской команды бесплатно 400 билетов. Фанаты бело-зеленых могут получить входные билеты у представителя грозненцев с 15.00 у гостевой кассы. Напомним, игра состоится на стадионе "Локомотив" и начнется в 16.00 по московскому времени.

"Футбольный клуб "Терек" благодарит "Локомотив" за предоставление бесплатных входных билетов для болельщиков команды. В сезоне-2017/18 грозненцы ждут болельщиков "Локомотива" в Грозном, где вход на "Ахмат Арену" для них также будет бесплатным", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Терека".

Трансляция матча "Локомотив" - "Терек"