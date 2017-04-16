20:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" вывесили баннер: "В Питере - ныть"

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По ходу матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" болельщики красно-белых весили очередной баннер. На нем изображен главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу и написано "В Питере - ныть".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Спартак" – "Зенит" //
Болельщики "Спартака" вывесили баннер с надписью "Столица полного превосходства" //
"Зенит" вывесил баннер с Боярским перед матчем со "Спартаком" //
"Спартак": "Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч" //

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

ахаха. респект!

21:02

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