Болельщики "Спартака" вывесили баннер: "В Питере - ныть"

По ходу матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" болельщики красно-белых весили очередной баннер. На нем изображен главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу и написано "В Питере - ныть".
Привет Луческу от спартаковских болельщиков. " pic.twitter.com/8isbbZeMPV– СЭ Спартак (@spartak_se) 16 апреля 2017 г.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Спартак" – "Зенит" //
Болельщики "Спартака" вывесили баннер с надписью "Столица полного превосходства" //
"Зенит" вывесил баннер с Боярским перед матчем со "Спартаком" //
"Спартак": "Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч" //
delacrua
ахаха. респект!
21:02