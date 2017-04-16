Болельщики "Спартака" вывесили баннер: "В Питере - ныть"

По ходу матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" болельщики красно-белых весили очередной баннер. На нем изображен главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу и написано "В Питере - ныть".

Привет Луческу от спартаковских болельщиков. " pic.twitter.com/8isbbZeMPV – СЭ Спартак (@spartak_se) 16 апреля 2017 г.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Спартак" – "Зенит" //

Болельщики "Спартака" вывесили баннер с надписью "Столица полного превосходства" //

"Зенит" вывесил баннер с Боярским перед матчем со "Спартаком" //

"Спартак": "Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч" //