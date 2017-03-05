10:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" улетели в Краснодар с задержкой

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Утренние рейсы из Москвы в Краснодар были задержаны. В частности, рейс из аэропорта Домодедово, на котором на матч 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" отправился спецкор "СЭ", был отложен с 9 утра на 11. Отвечая на вопросы многочисленных болельщиков "Спартака", которые стали опасаться не успеть на игру, сотрудники аэропорта назвали причиной задержки метеоусловия - утром в Краснодаре был сильный туман. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Flamenco

Федуния в шоке)) по матч-тв покажут тренировку!

11:17

Андрей Краснодарский

Про туман - БРЕХНЯ!!!

11:16

Andrewxyz

На первую полосу новость, однозначно в топ!

11:13

эстонский армеец

Пусть по прилёту их ещё продержат на проверке пару часов!))

11:08

dina

Ой, ну все, трагедия прям... давайте во всех СМИ об этом напишем... а у меня вчера автобус задержался, в СМИ про это что-то не написали

11:00

spartak ekspress

да они родились с задержкой

10:58

merniloskut

Тумана ещё напустят!)))

10:56

SPFAN

Удачи! Победы! Спартак чемпион!!!!

10:53

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