Болельщики "Спартака" улетели в Краснодар с задержкой

Утренние рейсы из Москвы в Краснодар были задержаны. В частности, рейс из аэропорта Домодедово, на котором на матч 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" отправился спецкор "СЭ", был отложен с 9 утра на 11. Отвечая на вопросы многочисленных болельщиков "Спартака", которые стали опасаться не успеть на игру, сотрудники аэропорта назвали причиной задержки метеоусловия - утром в Краснодаре был сильный туман. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"