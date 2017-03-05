Болельщики "Спартака" улетели в Краснодар с задержкой

Утренние рейсы из Москвы в Краснодар были задержаны. В частности, рейс из аэропорта Домодедово, на котором на матч 18-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" отправился спецкор "СЭ", был отложен с 9 утра на 11. Отвечая на вопросы многочисленных болельщиков "Спартака", которые стали опасаться не успеть на игру, сотрудники аэропорта назвали причиной задержки метеоусловия - утром в Краснодаре был сильный туман. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Flamenco
Федуния в шоке)) по матч-тв покажут тренировку!
11:17
Андрей Краснодарский
Про туман - БРЕХНЯ!!!
11:16
Andrewxyz
На первую полосу новость, однозначно в топ!
11:13
эстонский армеец
Пусть по прилёту их ещё продержат на проверке пару часов!))
11:08
dina
Ой, ну все, трагедия прям... давайте во всех СМИ об этом напишем... а у меня вчера автобус задержался, в СМИ про это что-то не написали
11:00
spartak ekspress
да они родились с задержкой
10:58
merniloskut
Тумана ещё напустят!)))
10:56
SPFAN
Удачи! Победы! Спартак чемпион!!!!
10:53