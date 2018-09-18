Болельщики "Спартака" создали петицию в поддержку Карреры

Болельщики "Спартака" создали петицию на онлайн-платформе Change.org, адресованную руководству клуба, в поддержку главного тренера команды Массимо Карреры. В данном заявлении осуждается поведение защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова за то, что они, якобы, лайкнули ролик Дмитрия Назарова.

Известный артист театра и кино и болельщик московского клуба жестко прошелся по главному тренеру команды после домашнего поражения от "Ахмата" (1:2) в матче седьмого тура чемпионата России. По этому поводу он выложил ролик в Инстаграме, на котором зачитал стихотворение, в котором раскритиковал итальянского тренера.

Известный артист театра и кино и болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров в своём "инстаграме" выложил ролик, в котором читает стихотворение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере. Лайк к этому видео поставили защитник "Спартака" Андрей Ещенко и хавбек команды Денис Глушаков. Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство ФК "Спартак" принять соответствующие меры, - говорится в описании петиции.

К настоящему моменту петицию подписало уже более 1500 человек.