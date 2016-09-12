15:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака" собрали 758 рублей на памятник Ильину

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Болельщики "Спартака" за одну неделю собрали 758 рублей на памятник легендарному нападающему красно-белых Анатолию Ильину, информирует официальный сайт клуба. Информация о сборе средств появилась 5 сентября. Остальную необходимую для создания памятника сумму выделяет Благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи "Спартака". Ильин является олимпийским чемпионом 1956 года, пятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/94249/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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saxo54

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

16:02

SS-1525-Sergey

Все 754 болельщика красно-белых скинулись по рублю, это наверное только те кто знал Ильина и видел на поле или по 2 копейки накидали, кто от случая к случаю за крючкохвостых ходит топить на стадион!

15:57

kcartemkc

Вот позорище то!

15:52

Джон....Сильвер

опечатка?

15:49

sdm1011

походу тысяч рублей?

15:44

Женек10

щедрые люди

15:42

Красно синий

Я мог бы столько же дать.

15:40

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