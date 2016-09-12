Болельщики "Спартака" собрали 758 рублей на памятник Ильину

Болельщики "Спартака" за одну неделю собрали 758 рублей на памятник легендарному нападающему красно-белых Анатолию Ильину, информирует официальный сайт клуба. Информация о сборе средств появилась 5 сентября. Остальную необходимую для создания памятника сумму выделяет Благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи "Спартака". Ильин является олимпийским чемпионом 1956 года, пятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.