Болельщики "Спартака" собрали 758 рублей на памятник Ильину

Болельщики "Спартака" за одну неделю собрали 758 рублей на памятник легендарному нападающему красно-белых Анатолию Ильину, информирует официальный сайт клуба. Информация о сборе средств появилась 5 сентября. Остальную необходимую для создания памятника сумму выделяет Благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи "Спартака". Ильин является олимпийским чемпионом 1956 года, пятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.
saxo54
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
16:02
SS-1525-Sergey
Все 754 болельщика красно-белых скинулись по рублю, это наверное только те кто знал Ильина и видел на поле или по 2 копейки накидали, кто от случая к случаю за крючкохвостых ходит топить на стадион!
15:57
kcartemkc
Вот позорище то!
15:52
Джон....Сильвер
опечатка?
15:49
sdm1011
походу тысяч рублей?
15:44
Женек10
щедрые люди
15:42
Красно синий
Я мог бы столько же дать.
15:40