Болельщики "Спартака": "Питер, скорбим"

Перед началом матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" болельщики хозяев вывесили на трибуны баннер в память о жертвах взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

"Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим", – написано на баннере.