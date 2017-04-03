19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Спартака": "Питер, скорбим"

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Перед началом матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" болельщики хозяев вывесили на трибуны баннер в память о жертвах взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

"Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим", – написано на баннере.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Roma_Totti

Проба положительна-- таких как ты уже не исправить((

20:23

Игорь ФА

сабзеро + Питер, искренние соболезнования. Москва знает этот ужас.

20:01

SPFAN

Сочувствую и соболезную(((( Армения с Питером!!!

19:58

сабзеро

Проба положительна ______________________________ Всегда поражался людям, которые даже в такие трагические моменты ведут себя как г..но. Питер, самые искренние соболезнования. Мрази ответят за всё. Болельщик другого клуба.

19:44

Проба положительна

А болелы других клубов такое не написали? Или как всегда спам ровнее?

19:25

cerr

Держитесь наши родные питерцы........Вы пережили блокаду.......... Это Вас не сломит........... Мы плачем вместе с Вами...........МЫ ВМЕСТЕ

19:19

shadow1512

Спасибо адекватным болельщикам Спартака.

19:17

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