Болельщики "Спартака": "Питер, скорбим"

Перед началом матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" болельщики хозяев вывесили на трибуны баннер в память о жертвах взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.
"Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим", – написано на баннере.
"Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер скорбим" #СпартакОренбург pic.twitter.com/1J7cxeY3LJ– Филипп Папенков (@PippoGranato) 3 апреля 2017 г.
Roma_Totti
Проба положительна-- таких как ты уже не исправить((
20:23
Игорь ФА
сабзеро + Питер, искренние соболезнования. Москва знает этот ужас.
20:01
SPFAN
Сочувствую и соболезную(((( Армения с Питером!!!
19:58
сабзеро
Проба положительна ______________________________ Всегда поражался людям, которые даже в такие трагические моменты ведут себя как г..но. Питер, самые искренние соболезнования. Мрази ответят за всё. Болельщик другого клуба.
19:44
Проба положительна
А болелы других клубов такое не написали? Или как всегда спам ровнее?
19:25
cerr
Держитесь наши родные питерцы........Вы пережили блокаду.......... Это Вас не сломит........... Мы плачем вместе с Вами...........МЫ ВМЕСТЕ
19:19
shadow1512
Спасибо адекватным болельщикам Спартака.
19:17