Болельщики "Спартака" освистали Дзюбу при выходе на поле

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на поле в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака". Форвард на 87-й минуте встречи заменил Александра Кокорина.
После выхода на поле Дзюба был освистан болельщиками красно-белых. 28-летний футболист также был освистан поклонниками своей экс-команды при объявлении составов перед игрой.
igogohruhru
Вполне возможно это были болельщики Зенита. Было так явно видно как игроки обеих команд проведшие полтора час на поле борятся и выглядят свежее чем деревяшка вышедшая за 2 минуты до конца. Когда он еле по полю ходил он типа силы экономил чтоли? Надо было его опять посадить в спартаковский самолет, и сказать чтобы больше не возвращался.
22:40 6 августа
waleriy
Надо было глушакова комбарова и реброва освистывать.Селихова в ворота ставить. Если эту троицу не убрать то зараза охватит всю команду. Команда совсем не играла.
22:01 6 августа