21:50 6 августа | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Спартака" освистали Дзюбу при выходе на поле

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на поле в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака". Форвард на 87-й минуте встречи заменил Александра Кокорина.

После выхода на поле Дзюба был освистан болельщиками красно-белых. 28-летний футболист также был освистан поклонниками своей экс-команды при объявлении составов перед игрой.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

Вполне возможно это были болельщики Зенита. Было так явно видно как игроки обеих команд проведшие полтора час на поле борятся и выглядят свежее чем деревяшка вышедшая за 2 минуты до конца. Когда он еле по полю ходил он типа силы экономил чтоли? Надо было его опять посадить в спартаковский самолет, и сказать чтобы больше не возвращался.

22:40 6 августа

waleriy

Надо было глушакова комбарова и реброва освистывать.Селихова в ворота ставить. Если эту троицу не убрать то зараза охватит всю команду. Команда совсем не играла.

22:01 6 августа