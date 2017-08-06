Болельщики "Спартака" освистали Дзюбу при выходе на поле

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба вышел на поле в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака". Форвард на 87-й минуте встречи заменил Александра Кокорина.

После выхода на поле Дзюба был освистан болельщиками красно-белых. 28-летний футболист также был освистан поклонниками своей экс-команды при объявлении составов перед игрой.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"