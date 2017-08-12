Болельщики "Спартака" назвали Пашалича лучшим игроком матча с "Арсеналом"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" подвело итоги голосования на звание лучшего игрока красно-белых в матче 5-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:0). Им стал новичок столичной команды Марио Пашалич, для которого встреча против туляков стала первой в основе "Спартака".

Напомним, что хорват провел на поле 90 минут, отметившись голевой передачей в эпизоде с первым голом "Спартака".

Второе место занял нападающий Зе Луиш, забивший впервые с октября 2016 года. Тройку лучших замкнул форвард Квинси Промес, отметившийся голом в третьей игре подряд.

В 6-м туре чемпионата России "Спартак" на выезде сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 12 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.