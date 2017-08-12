Болельщики "Спартака": "Нас никто не любит, но нам все равно"

Болельщики "Спартака" во время матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА вывесили баннер на своем секторе. Встреча проходит на "ВЭБ Арене".

"Нас никто не любит, но нам все равно", – гласит надпись на баннере.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"