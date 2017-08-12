19:13 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Спартака": "Нас никто не любит, но нам все равно"

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Болельщики "Спартака" во время матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА вывесили баннер на своем секторе. Встреча проходит на "ВЭБ Арене".

"Нас никто не любит, но нам все равно", – гласит надпись на баннере.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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футбол>2018

НЕ ЛЮБЯТ????да вас просто вся страна НЕНАВИДИТ!!!!

19:52

Han_Kotjan

И когда вы плачетесь, что менты вас дубасят, то сначала посмотрите на свою неадекватность

19:49

199

Ведите себя нормально, тогда и к вам будут относиться нормально. А вы ведёте себя как быдло.

19:47

Han_Kotjan

А за что вас любить? Когда "Спартак" играет на выезде в окрестных дворах, вокруг стадиона, детей не выпускают гулять, потому что страшно. После вас горы мусора, вырванные урны и скамейки, горы бутылок. Знаю не понасшлышке, потому что живу возле стадиона. Ведите себя адекватно и ,может быть, вас полюбят. А на данный момент хуже болельщиков нет.

19:47

PitersS

Я свинячьим языком не владею, так что, не смог прочитать.. Но, то, что им все равно-понять можно. Через шестнадцать лет все равно будет, уже, другим молоко.сосам..

19:44

mr_Jones

Вас никто не любит, но нам все равно, кто вас любит, а кто нет. =)))

19:44

oleg_Spb

Пятачки, как же так, вы же "народная* команда, это ж мы -антинародная, всегда вы так твердили:)

19:30

okini

У кого что болит, тот про то и говорит. Не любят - не верно. Ненавидят

19:23

Millwall82

Эй плагиат (матерное слово) моего Миллуолла, совсем оригинальности у поросят нет.

19:18