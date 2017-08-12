Болельщики "Спартака": "Нас никто не любит, но нам все равно"

Болельщики "Спартака" во время матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА вывесили баннер на своем секторе. Встреча проходит на "ВЭБ Арене".
"Нас никто не любит, но нам все равно", – гласит надпись на баннере.
Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"
Гостевой сектор. "Нас никто не любит, но нам пофиг" #цскаспартак pic.twitter.com/x2vdpEESYU– Филипп Папенков (@PippoGranato) 12 августа 2017 г.
футбол>2018
НЕ ЛЮБЯТ????да вас просто вся страна НЕНАВИДИТ!!!!
19:52
Han_Kotjan
И когда вы плачетесь, что менты вас дубасят, то сначала посмотрите на свою неадекватность
19:49
199
Ведите себя нормально, тогда и к вам будут относиться нормально. А вы ведёте себя как быдло.
19:47
Han_Kotjan
А за что вас любить? Когда "Спартак" играет на выезде в окрестных дворах, вокруг стадиона, детей не выпускают гулять, потому что страшно. После вас горы мусора, вырванные урны и скамейки, горы бутылок. Знаю не понасшлышке, потому что живу возле стадиона. Ведите себя адекватно и ,может быть, вас полюбят. А на данный момент хуже болельщиков нет.
19:47
PitersS
Я свинячьим языком не владею, так что, не смог прочитать.. Но, то, что им все равно-понять можно. Через шестнадцать лет все равно будет, уже, другим молоко.сосам..
19:44
mr_Jones
Вас никто не любит, но нам все равно, кто вас любит, а кто нет. =)))
19:44
oleg_Spb
Пятачки, как же так, вы же "народная* команда, это ж мы -антинародная, всегда вы так твердили:)
19:30
okini
У кого что болит, тот про то и говорит. Не любят - не верно. Ненавидят
19:23
Millwall82
Эй плагиат (матерное слово) моего Миллуолла, совсем оригинальности у поросят нет.
19:18