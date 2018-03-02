18:20 2 марта | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Спартака" могут попасть на матч со "СКА-Хабаровском" по билетам на игру с "Крыльями"

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Болельщики "Спартака" смогут попасть на матч 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" по билетам на игру Кубка России против "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что кубковая игра должна была состояться в Самаре 28 февраля, но была перенесена из-за мороза. 

Действительны будут как билеты на отмененную встречу, так и на перенесенную. Фанатам достаточно будет предъявить в кассе билет на матч с "Крыльями", чтобы получить билет на "СКА-Хабаровск".

Матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится 11 марта.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-03-02-bilet_odin__matchey_dva/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Ладно хоть так. Но пора бы и климат менять научиться. И почему не разрешают играть в футбол в более тёплой форме? Надел валенки и поё..л) Зато не холодно и здоровье не застудят.

18:36 2 марта

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