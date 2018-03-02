Болельщики "Спартака" могут попасть на матч со "СКА-Хабаровском" по билетам на игру с "Крыльями"

Болельщики "Спартака" смогут попасть на матч 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" по билетам на игру Кубка России против "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что кубковая игра должна была состояться в Самаре 28 февраля, но была перенесена из-за мороза.

Действительны будут как билеты на отмененную встречу, так и на перенесенную. Фанатам достаточно будет предъявить в кассе билет на матч с "Крыльями", чтобы получить билет на "СКА-Хабаровск".

Матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится 11 марта.