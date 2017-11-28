00:25 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Спартака" и "Зенита" подрались в конце матча. Видео

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Болельщики "Спартака" и "Зенита" (3:1) устроили драку в конце матча 18-го тура чемпионата России, сообщает Life.ru. На границе секторов повздорили два болельщика, после чего их спор перерос в драку. Отметим, что стюарды арены никак не вмешивались в происходящее.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ki

Ну подрались, ладно - а победил-то кто ?

00:48

pahom-17

с одной поправкой..это не болельщики....

00:41

П_о_в_а_р

Где драка то? Я уж обрадовался махач глянуть... Жульё.

00:38

guy1984

вы ВЫСАСЫВАЕТЕ из ничего кровь. Браво журнаГЛИСТЫ! Причем почти все поступали в журфак. Глупая, приезжая, ХЕрня! Надеюсь Ваши Родители вас не читают

00:35

баламошка

2 дебилоида))

00:30