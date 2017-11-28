Болельщики "Спартака" и "Зенита" подрались в конце матча. Видео

Болельщики "Спартака" и "Зенита" (3:1) устроили драку в конце матча 18-го тура чемпионата России, сообщает Life.ru. На границе секторов повздорили два болельщика, после чего их спор перерос в драку. Отметим, что стюарды арены никак не вмешивались в происходящее.