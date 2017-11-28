Болельщики "Спартака" и "Зенита" подрались в конце матча. Видео

Болельщики "Спартака" и "Зенита" (3:1) устроили драку в конце матча 18-го тура чемпионата России, сообщает Life.ru. На границе секторов повздорили два болельщика, после чего их спор перерос в драку. Отметим, что стюарды арены никак не вмешивались в происходящее.
ki
Ну подрались, ладно - а победил-то кто ?
00:48
pahom-17
с одной поправкой..это не болельщики....
00:41
П_о_в_а_р
Где драка то? Я уж обрадовался махач глянуть... Жульё.
00:38
guy1984
вы ВЫСАСЫВАЕТЕ из ничего кровь. Браво журнаГЛИСТЫ! Причем почти все поступали в журфак. Глупая, приезжая, ХЕрня! Надеюсь Ваши Родители вас не читают
00:35
баламошка
2 дебилоида))
00:30