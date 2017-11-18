13:43 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Спартака" добрались в Краснодар позже из-за тумана


Некоторые болельщики "Спартака", а также представители СМИ добрались из Москвы в Краснодар на матч 17-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" с задержкой. Причиной стал сильный туман в месте назначения. Самолетам пришлось делать вынужденные посадки в других местах - в частности, в Минеральных Водах и Сочи.

Напомним, матч "Краснодар" - "Спартак" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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