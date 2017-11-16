Болельщики "СКА-Хабаровск" и ЦСКА​ подготовят совместный перформанс к матчу 17-го тура чемпионата России.

– Болельщики нашей команды и ЦСКА хотели сделать совместный перформанс. Они это согласовали с нами. Это некое единение болельщиков армейских клубов, – цитирует ТАСС генерального директора хабаровского клуба Олега Флегонтова.

Матч "СКА– Хабаровском" и ЦСКА пройдет в Хабаровске в субботу, 18 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.



