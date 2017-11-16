12:02 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "СКА-Хабаровск" и ЦСКА подготовят совместный перформанс

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Болельщики "СКА-Хабаровск" и ЦСКА подготовят совместный перформанс к матчу 17-го тура чемпионата России.

– Болельщики нашей команды и ЦСКА хотели сделать совместный перформанс. Они это согласовали с нами. Это некое единение болельщиков армейских клубов, – цитирует ТАСС генерального директора хабаровского клуба Олега Флегонтова.

Матч "СКА– Хабаровском" и ЦСКА пройдет в Хабаровске в субботу, 18 ноября, и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4733927

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

совместный перфоманс с судьёй?)

12:39

DedSovetskoyArmiy

ведь от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней...

12:18