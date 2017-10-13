Болельщики сделали граффити в память о Сарсании. Фото

Болельщики "Зенита" сделали граффити в память о спортивном директоре сине-бело-гоулбых Константине Сарсании.

На фотографии, опубликованной в Тивиттере петербуржцев, портрет специалиста изображен на стене строения. Рядом с ним написано "Спасибо за все".

Напомним, что Сарсания скончался на 50-м году жизни 7 октября. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Специалист был похоронен на кладбище "Ракитки" в Москве.

В Москве прошла церемония прощания с Сарсанией