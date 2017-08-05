Болельщики с флагами сопровождали "Спартак" на пути от аэропорта до отеля в Санкт-Петербурге

"Спартак" в Санкт-Петербурге встретили болельщики на автомобилях с флагами. Фанаты сопровождали автобус с красно-белыми на пути от аэропорта "Пулково" до отеля.
"Спартак" сегодня прилетел в Северную столицу на матч с "Зенитом", который пройдет завтра. Начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
На протяжении всего пути от аэропорта "Пулково" до отеля автобус с командой сопровождал автомобильный эскорт с красно-белыми флагами 💪💪💪 pic.twitter.com/5FKMQGIjjM– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 августа 2017 г.
Tribunal Z
Я с улыбкой посмотрю как они проводят завтра))) уже сколько раз раздухарившись после каких то побед приезжали и визжали что они приехали победить, а получали тут по заднице и по щам своим, слишком завышенное самомнение у них, за что и получат по полной
23:08 5 августа
zenitoman
При этом все машины запрвлялись только на заправках Лукойл)))
22:14 5 августа