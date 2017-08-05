Болельщики с флагами сопровождали "Спартак" на пути от аэропорта до отеля в Санкт-Петербурге

"Спартак" в Санкт-Петербурге встретили болельщики на автомобилях с флагами. Фанаты сопровождали автобус с красно-белыми на пути от аэропорта "Пулково" до отеля.

"Спартак" сегодня прилетел в Северную столицу на матч с "Зенитом", который пройдет завтра. Начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.