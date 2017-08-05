21:23 5 августа | Футбол — РФПЛ

Болельщики с флагами сопровождали "Спартак" на пути от аэропорта до отеля в Санкт-Петербурге

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"Спартак" в Санкт-Петербурге встретили болельщики на автомобилях с флагами. Фанаты сопровождали автобус с красно-белыми на пути от аэропорта "Пулково" до отеля.

"Спартак" сегодня прилетел в Северную столицу на матч с "Зенитом", который пройдет завтра. Начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

Я с улыбкой посмотрю как они проводят завтра))) уже сколько раз раздухарившись после каких то побед приезжали и визжали что они приехали победить, а получали тут по заднице и по щам своим, слишком завышенное самомнение у них, за что и получат по полной

23:08 5 августа

zenitoman

При этом все машины запрвлялись только на заправках Лукойл)))

22:14 5 августа