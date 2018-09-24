Болельщики "Рубина" признали Уремовича лучшим игроком матча с "Арсеналом"

Болельщики "Рубина" признали защитника Филипа Уремовича лучшим игроком матча 8-го тура РПЛ против "Арсенала" (2:2). 21-летний хорват забил гол, позволивший сравнять счет в этой встрече.

Второе место в голосовании занял нападающий Сердар Азмун, третье - голкипер Иван Коновалов.

Филип Уремович – лучший игрок матча #АрсеналРубин по версии болельщиков (29% голосов)!🔝

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В тройку лидеров вошли Сердар Азмун (26,4% голосов) и Иван Коновалов (24,4% голосов)! ⠀ ⠀



Голосование проводилось при поддержке премиального спонсора клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/hcz2MdQW3L – "Рубин" Казань (@fcrk) 24 сентября 2018 г.

"Рубин" после восьми туров занимает 8-е место в чемпионате России, имея в активе 11 очков.

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