14:28 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Рубина" признали Уремовича лучшим игроком матча с "Арсеналом"

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Болельщики "Рубина" признали защитника Филипа Уремовича лучшим игроком матча 8-го тура РПЛ против "Арсенала" (2:2). 21-летний хорват забил гол, позволивший сравнять счет в этой встрече. 

Второе место в голосовании занял нападающий Сердар Азмун, третье - голкипер Иван Коновалов.

"Рубин" после восьми туров занимает 8-е место в чемпионате России, имея в активе 11 очков.

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