Болельщики "Рубина" поддержали Сесара Наваса

"Рубин" в Твиттере опубликовал фотографию баннера на испанском языке, в котором болельщики выразили поддержку защитнику команды Сесару Навасу. 37-летний игрок обороны казанцев пропустил последние матчи из-за смерти отца. В последний раз он выходил на поле 21 октября в матче 14-го тура премьер-лиги против "Динамо" (0:0).

"Сесар, ты наш брат и мы с тобой в это сложное время", - говорится в тексте баннера болельщиков "Рубина".

Полотно было размещено на трибуне "Казань Арены" во время матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Цезарь, ты наш брат и мы с тобой в это сложное время"

Болельщики вывесили баннер в поддержку Цезаря Наваса

Первые фото с матча #РубинЦСКА pic.twitter.com/S7MauM6fnk – "Рубин" Казань (@fcrk) 26 ноября 2017 г.

Текстовая трансляция матча "Рубин" – ЦСКА