10:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Рубина" поддержали команду после матча в Грозном

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После возвращения "Рубина" в Казань из Грозного, где состоялся матч 11-го тура чемпионата России против "Терека" (1:3), команду Хави Грасии встретили местные болельщики, сообщает клубная пресс-служба. Фанаты команды, несмотря на поражение, поблагодарили своих любимцев за минувшую игру.

Напомним, что по ходу встречи с грозненцами у "Рубина" были удалены два футболиста. Представители казанского клуба после матча выражали недовольство работой бригады арбитров.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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П_о_в_а_р

При Бекииче такой фигни не было. З.Ы. Бгг.))

11:18

Салот Сар

Кононова надо, в Краснодаре состав был слабее когда он поставил оч неплохую игру. А лучше Кононов + помощник который будет всю игру орать на команду, мотиватор белорус нулевой

11:07

Singbеrt7

Не ной курбанофил! Его не будет в команде, поэтому скройся, эксперт.

10:59

raaafff

дело не в команде Рубин, да и не в безобразном судей, а в тренере. Нет у Рубина тренера...

10:50

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