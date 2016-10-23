Болельщики "Рубина" поддержали команду после матча в Грозном

После возвращения "Рубина" в Казань из Грозного, где состоялся матч 11-го тура чемпионата России против "Терека" (1:3), команду Хави Грасии встретили местные болельщики, сообщает клубная пресс-служба. Фанаты команды, несмотря на поражение, поблагодарили своих любимцев за минувшую игру.

Напомним, что по ходу встречи с грозненцами у "Рубина" были удалены два футболиста. Представители казанского клуба после матча выражали недовольство работой бригады арбитров.