Болельщики "Рубина" поддержали команду после матча в Грозном

После возвращения "Рубина" в Казань из Грозного, где состоялся матч 11-го тура чемпионата России против "Терека" (1:3), команду Хави Грасии встретили местные болельщики, сообщает клубная пресс-служба. Фанаты команды, несмотря на поражение, поблагодарили своих любимцев за минувшую игру.
Напомним, что по ходу встречи с грозненцами у "Рубина" были удалены два футболиста. Представители казанского клуба после матча выражали недовольство работой бригады арбитров.
П_о_в_а_р
При Бекииче такой фигни не было. З.Ы. Бгг.))
11:18
Салот Сар
Кононова надо, в Краснодаре состав был слабее когда он поставил оч неплохую игру. А лучше Кононов + помощник который будет всю игру орать на команду, мотиватор белорус нулевой
11:07
Singbеrt7
Не ной курбанофил! Его не будет в команде, поэтому скройся, эксперт.
10:59
raaafff
дело не в команде Рубин, да и не в безобразном судей, а в тренере. Нет у Рубина тренера...
10:50