Болельщики "Ростова" признали Песьякова лучшим игроком ноября

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков был признан лучшим игроком дончан по версии болельщиков, информирует официальный Твиттер клуба. Второе место занял полузащитник Александр Гацкан, третье - хавбек Артур Юсупов.

🔥🔥🔥



Сергей Песьяков - лучший игрок ноября



Такой выбор сделали болельщики, голосуя на официальном сайте клуба после каждого матча в прошедшем месяце pic.twitter.com/XIW7ECtOAq – Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2018 г.

В текущем сезоне Песьяков провел 7 матчей за "Ростов", в которых пропустил 5 мячей. Дончане занимают 6-е место в премьер-лиге, имея в активе 24 очка после 16 туров.

Все о чемпионате России - здесь