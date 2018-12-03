16:09 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Ростова" признали Песьякова лучшим игроком ноября

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Голкипер "Ростова"  Сергей Песьяков был признан лучшим игроком дончан по версии болельщиков, информирует официальный Твиттер клуба. Второе место занял полузащитник Александр Гацкан, третье - хавбек Артур Юсупов.

В текущем сезоне Песьяков провел 7 матчей за "Ростов", в которых пропустил 5 мячей. Дончане занимают 6-е место в премьер-лиге, имея в активе 24 очка после 16 туров.

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