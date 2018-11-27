20:26 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Ростова" признали Песьякова лучшим игроком матча с "Зенитом"

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Голкипер "Ростова"  Сергей Песьяков признан лучшим игроком дончан в матче 15-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:2) по версии болельщиков. Второе место в голосовании занял хавбек Александр Гацкан, третье - защитник Рагнар Сигурдссон.

В текущем сезоне Песьяков провел 6 матчей за "Ростов", в которых пропустил 5 голов.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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