Болельщики "Ростова" признали Песьякова лучшим игроком матча с "Зенитом"

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков признан лучшим игроком дончан в матче 15-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:2) по версии болельщиков. Второе место в голосовании занял хавбек Александр Гацкан, третье - защитник Рагнар Сигурдссон.

👏👏👏



Сергей Песьяков - лучший игрок матча против "Зенита"



Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/RnuHChOS9i – Football Club Rostov (@rostovfc) 27 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Песьяков провел 6 матчей за "Ростов", в которых пропустил 5 голов.

Все о чемпионате России - здесь