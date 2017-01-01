Болельщики "Ростова" признали Джанаева лучшим в 2016 году

Болельщики "Ростова" посредством голосования на официальном сайте клуба выбрали лучшего игрока команды в 2016 году. Первое место в опросе занял голкипер Сослан Джанаев, набравший почти 42 процента голосов. Вторым стал Тимофей Калачев - 18,5 процентов, третьим - Сердар Азмун (18,3 процента).

В других номинациях победили Сесар Навас (лучший защитник), Александр Ерохин (лучший полузащитник), Сердар Азмун (лучший бомбардир), Александр Гацкан (лучший гол в чемпионате России) и Кристиан Нобоа (лучший гол в Лиге чемпионов).