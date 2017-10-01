Болельщики "Ростова" поздравили Али Узденова с юбилеем

Официальный сайт РФПЛ разместил поздравления болельщиков "Ростова" в адрес члена совета директоров клуба Али Узденова с юбилеем. Сегодня Узденову исполнилось 55 лет.

"Уважаемый Али Муссаевич! От лица всех болельщиков поздравляем Вас с юбилеем! От всей души хотим выразить слова благодарности за поддержку, которую Вы оказываете любимому на Дону виду спорта. Вы пришли в "Ростов" в непростое для клуба время. При Вашем участии продолжился путь славных побед дончан: в 2008 году вышли в высшую лигу чемпионата России, а в сезоне-2013/2014 взяли Кубок России. Дальше – больше: серебряный сезон-2015/2016 в чемпионате России. Участие в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы в 2016/2017 – большой скачок в развитии донского футбола. Эти победы стали возможны благодаря Вашему вкладу в наше общее дело. Впереди еще много побед и свершений! Вместе – только вперед!" – говорится в сообщении болельщиков "Ростова" на сайте РФПЛ.