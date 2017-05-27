Болельщики "Ростова" посвятили былину своей команде

На официальном канале "Ростова" на Youtube было опубликовано видео, на котором фанаты рассказывают былину о донских мужиках. Ролик посвящен лучшему сезону в истории донского футбола. Ростовская команда в этом сезоне заняла 6-е место в чемпионате России, обыграла "Баварию" в Лиге чемпионов и дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила "Манчестер Юнайтед".