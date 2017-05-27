13:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Ростова" посвятили былину своей команде

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На официальном канале "Ростова" на Youtube было опубликовано видео, на котором фанаты рассказывают былину о донских мужиках. Ролик посвящен лучшему сезону в истории донского футбола. Ростовская команда в этом сезоне заняла 6-е место в чемпионате России, обыграла "Баварию" в Лиге чемпионов и дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила "Манчестер Юнайтед".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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OuksNeizbezhen

Черемис - ты конченный идиот. И это не оскорбление, это диагноз.

13:35

OuksNeizbezhen

Cheremis57, а ты законченный дегенерат. Это диагноз.

13:33

OuksNeizbezhen

А где донские мужики? Навас, Нобоа или Азмун?

13:32

slv82

молодцы! жаль вот только если уйдёт КББ, не кому будет посвящать ...

13:32

Cheremis57

Браво, Анна Пивоварова! Классный ролик получился про лучшую команду России!! Вперёд, "Ростов"!!!

13:32

OuksNeizbezhen

О, Боже!!! Вы б еще былину золотой Орде посвятили и хану Батыю. Ну, за меня все сказал С.Лавров.

13:31

rusfed 2.0

Не иначе как Лев Красоткин руку приложил

13:29