Болельщики "Ростова" посвятили былину своей команде

На официальном канале "Ростова" на Youtube было опубликовано видео, на котором фанаты рассказывают былину о донских мужиках. Ролик посвящен лучшему сезону в истории донского футбола. Ростовская команда в этом сезоне заняла 6-е место в чемпионате России, обыграла "Баварию" в Лиге чемпионов и дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила "Манчестер Юнайтед".
OuksNeizbezhen
Черемис - ты конченный идиот. И это не оскорбление, это диагноз.
13:35
OuksNeizbezhen
Cheremis57, а ты законченный дегенерат. Это диагноз.
13:33
OuksNeizbezhen
А где донские мужики? Навас, Нобоа или Азмун?
13:32
slv82
молодцы! жаль вот только если уйдёт КББ, не кому будет посвящать ...
13:32
Cheremis57
Браво, Анна Пивоварова! Классный ролик получился про лучшую команду России!! Вперёд, "Ростов"!!!
13:32
OuksNeizbezhen
О, Боже!!! Вы б еще былину золотой Орде посвятили и хану Батыю. Ну, за меня все сказал С.Лавров.
13:31
rusfed 2.0
Не иначе как Лев Красоткин руку приложил
13:29