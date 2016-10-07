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Болельщики "Ростова" назвали Калачева лучшим игроком команды в сентябре

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Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев признан лучшим игроком команды прошедшего месяца, сообщает клубная пресс-служба. По итогам опроса болельщиков клуба хавбек опередил вратаря Сослана Джанаева, защитника Сесара Наваса, а также полузащитников Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.

В минувшем месяце белорусский футболист принял участие в пяти матчах двух турниров, забив два гола.

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