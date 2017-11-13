15:50 | Футбол — РФПЛ

Болельщики раскупили все билеты на матч "Краснодар" – "Спартак"

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На матче 17-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" ожидается аншлаг, информирует пресс-служба "быков". Болельщики выкупили все билеты на встречу, которая пройдет 18 ноября. Напомним, что стадион в Краснодаре вмещает 33 979 зрителей.

– Распродано! Все билеты на матч "Краснодар" – "Спартак" проданы, – говорится в сообщении, опубликованном на странице в Инстаграме краснодарцев. – В третий раз в сезоне на трибунах стадиона ФК "Краснодар" аншлаг! Мы благодарим болельщиков за горячую поддержку! Ждем вас на всех домашних матчах "быков"!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джин_SM(v3)

Надеюсь, будет как и весной

16:35

П_о_в_а_р

Что же в этом удивительного? Чемпион приезжает.

16:15