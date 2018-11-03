12:47 | Футбол — РПЛ

Болельщики проведут в тишине первые 10 минут матча "Локомотив" - "Арсенал" из-за гибели фаната

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Из-за гибели фаната "Локомотива" первые 10 минут матча 13-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Арсенал" пройдут в тишине. Об этом сообщает официальный Твиттер "канониров".

- Уважаемые болельщики. Сегодня на матче "Локомотив" - "Арсенал" первые 10 минут пройдут в тишине в связи с гибелью одного из лидеров фанатского движения "Локомотива", - говорится в сообщении. - Спасибо, за понимание.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

 

Все о турнире Российской футбольной премьер-лиги - здесь.

Локомотив - Арсенал Т

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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