Болельщики проведут в тишине первые 10 минут матча "Локомотив" - "Арсенал" из-за гибели фаната

Из-за гибели фаната "Локомотива" первые 10 минут матча 13-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Арсенал" пройдут в тишине. Об этом сообщает официальный Твиттер "канониров".

- Уважаемые болельщики. Сегодня на матче "Локомотив" - "Арсенал" первые 10 минут пройдут в тишине в связи с гибелью одного из лидеров фанатского движения "Локомотива", - говорится в сообщении. - Спасибо, за понимание.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

😔🙏🏻 Уважаемые болельщики. Сегодня на матче "Локомотив" - "Арсенал" первые десять минут пройдут в тишине в связи с гибелью одного из лидеров фанатского движения @fclokomotiv . Спасибо, за понимание. pic.twitter.com/0xrgSggDEV – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 3 ноября 2018 г.

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