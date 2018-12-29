Болельщики признали Сорокина лучшим игроком "Рубина" в декабре

Защитник "Рубина" Егор Сорокин был признан лучшим игроком команды в декабре. Решение было принято болельщиками путем голосования.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в составе казанского клуба и забил 4 гола.

Егор Сорокин – лучший игрок "Рубина" в первой части сезона 2018/19 по версии болельщиков!🔝 ⠀

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Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/rDnJe1DAQZ – "Рубин" Казань (@fcrk) 29 декабря 2018 г.

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