16:40 | Футбол — РПЛ

Болельщики признали Сорокина лучшим игроком "Рубина" в декабре

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Защитник "Рубина" Егор Сорокин был признан лучшим игроком команды в декабре. Решение было принято болельщиками путем голосования.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в составе казанского клуба и забил 4 гола.

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