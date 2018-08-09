Болельщики признали Шатова лучшим игроком 2-го тура РПЛ

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов был назван лучшим игроком 2-го тура РПЛ, информирует пресс-служба лиги.

Голосование проводилось среди болельщиков. В опросе приняло участие более 32 тысяч человек. Шатов был выбран среди 8 претендентов.

Гол полузащитника принес победу питерскому клубу в матче с "Арсеналом" (1:0). Это первый гол Шатова в текущем сезоне.