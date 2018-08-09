Болельщики признали Шатова лучшим игроком 2-го тура РПЛ

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов был назван лучшим игроком 2-го тура РПЛ, информирует пресс-служба лиги.
Голосование проводилось среди болельщиков. В опросе приняло участие более 32 тысяч человек. Шатов был выбран среди 8 претендентов.
Гол полузащитника принес победу питерскому клубу в матче с "Арсеналом" (1:0). Это первый гол Шатова в текущем сезоне.
✅ По итогам голосования пользователей @vkontakte, которое совместно проводили Российская Премьер-Лига, @matchpremier и @MatchTV, лучшим игроком 2-го тура #РПЛ признан полузащитник @zenit_spb Олег Шатов! 👏👏👏 #РПЛ #РоссийскаяПремьерЛига pic.twitter.com/X6q9DPC9Xi– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 8 августа 2018 г.