Болельщики поддерживают Кокорина. Они записывают видео

Болельщики записали серию видеообращений к нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Они поздравляют его с Новым годом и Рождеством и желают поскорее выйти на свободу. Видеообращения публикует в сториз Инстаграма полузащитник "Крыльев Советов" и давний друг Кокорина Алан Чочиев. Ранее он также выкладывал слова поддержки от других футболистов.

"Многие люди загадали на Новый год желание, чтобы ты поскорее вышел, приступил к тренировкам. Я знаю, что твое счастье заключается в тренировках", - обратилась одна из болельщиц.

"Есть три вещи, которые оправдают любого мужчину. Первое - когда угрожают тебе, второе - угроза твоему бизнесу. Третье - угроза семье. Ты сделал выбор, наверное, на тот момент он был правильным", - сказал болельщик из Севастополя.

"Как только выйдешь, мы сразу в Питер, с плакатами!", - сказала поклонница.

Одно из самых необычных обращений записала юная болельщица: "Ты самый милый хороший футболист, мне тебя не хватает, я очень по тебе скучаю и хочу, чтобы ты играл всегда".

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.