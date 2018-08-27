Болельщики "Оренбурга" присоединились к акции "Анжи", живи"

Болельщики "Оренбурга" во время матча 5-го тура российской премьер-лиги против "Краснодара" поучаствовали в акции "Анжи", живи", информирует пресс-служба дагестанского клуба. Напомним, клуб находится в непростом финансовом положении.
– Сначала Тула, затем Казань, а теперь и Оренбург! – написала пресс-служба "Анжи" в своем Твиттере. -Футбол объединяет людей независимо от клубных цветов. Фото сделано вчера во время игры "Оренбург" – "Краснодар". Уважение!
Ранее в акции также приняли участие бывшие футболисты "Анжи" Роберто Карлос и Илья Максимов, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, защитник "Зенита" Юрий Жирков, защитник "Спартака" Андрей Ещенко и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Сначала Тула, затем Казань, а теперь и Оренбург! 👏👏👏 Футбол объединяет людей независимо от клубных цветов.– ФК "Анжи" (@fc_anji) 27 августа 2018 г.
Фото сделано вчера во время игры #ОренбургКраснодар #РПЛ
Уважение! #respect #АнжиЖиви pic.twitter.com/8SOoJoxrI6
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- Илья Максимов
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- Андрей Ещенко
- Хабиб Нурмагомедов