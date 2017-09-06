Болельщики назвали Щенникова лучшим игроком ЦСКА в августе

Болельщики ЦСКА признали защитника Георгия Щенникова лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт армейцев. В прошлом месяце на его счету три гола в восьми матчах. За девять предыдущих лет в составе красно-синих он забил один мяч в Кубке России.
За Щенникова проголосовали 29 процентов болельщиков. Второе место занял вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев (22 процента). Тройку лучших замкнул полузащитник Александр Головин (18 процентов).
Болельщики #ЦСКА признали защитника Георгия @GShchennikov42 лучшим игроком команды в августе! 🔴🔵 pic.twitter.com/z35H3Ne3QQ– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 сентября 2017 г.