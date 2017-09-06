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19:48 | Футбол — РФПЛ

Болельщики назвали Щенникова лучшим игроком ЦСКА в августе


Болельщики ЦСКА признали защитника Георгия Щенникова лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт армейцев. В прошлом месяце на его счету три гола в восьми матчах. За девять предыдущих лет в составе красно-синих он забил один мяч в Кубке России.

За Щенникова проголосовали 29 процентов болельщиков. Второе место занял вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев (22 процента). Тройку лучших замкнул полузащитник Александр Головин (18 процентов).

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