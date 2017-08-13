Болельщики назвали Перейру лучшим игроком "Краснодара" в июле

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра был признан лучшим игроком команды по итогам июля, сообщает официальный сайт краснодарцев. Уругвайский хавбек набрал 35,7 процента голосов. В прошлом месяце он принял участие в четырех матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Второе место в голосовании болельщиков занял вратарь Андрей Синицын (24,1 процента), тройку лучших замкнул защитник Андреас Гранквист (16 процентов).

После пяти туров чемпионата России "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. На международной арене "быки" вышли в 4-й отборочный раунд Лиги Европы, где сыграют с "Црвеной Звездой" (17 августа - в Краснодаре, 24 августа - в Белграде).